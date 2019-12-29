Trabzon'da aracının kaymasını engelleyen vatandaş aracının altında kalarak can verdi
Trabzon'da yol kenarına park ettiği aracın kaymasını engellemeye çalışan 40 yaşındaki Ümit Mustafa Bayraktar, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayraktar hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayacık mahallesinde yol kenarına aracını park eden Ümit Mustafa Bayraktar (40) bir süre sonra aracın kaydığı fark etti. Aracının kaymasını engellemeye çalışan Bayraktar aracın altında kalarak ağır yaralandı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İHA'da yer alan habere göre, Bayraktar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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