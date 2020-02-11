Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ düştü

Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatılırken, çığ sonrası kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri gönderilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

ZİGANA DAĞI’NDAKİ ÇIĞLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı’nda bu akşam yaşanan çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane’nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş “Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik” dedi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek “Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada” diye konuştu.

AA