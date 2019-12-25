25 Aralık 2019 Çarşamba 11:27:38 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:31:01
Trabzon genelinde etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.
(AA)
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