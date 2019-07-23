Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önünde "namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak" amacıyla düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'nda yer alan Dış Karakol Binası önünde bir düzenleme çalışması yapıldığını belirtti.

Düzenlemenin amacının namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak olduğun anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu düzenleme ile 330 metrekare olan mevcut dek döşeme 308 metrekareye düşürülecek ve başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Proje İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu uygulama geçici olup 'Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi' uygulanırken kaldırılacaktır."

AA