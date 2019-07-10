TOKİ Muğla Fethiye kura sonucu! TOKİ Muğla kazananlar isim listesi!

TOKİ Muğla Fethiye kura sonucu heyecanla takip ediliyor. TOKİ Muğla kazananlar isim listesi anbean araştırılıyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ Muğla Fethiye Karaçulha projesindeki dairelerin büyüklükleri 85 metrekare ile 120 metrekare aralığında değişiklik gösteriyor. TOKİ Muğla Fethiye projesindeki dairelerin fiyatları ortalama olarak 170 bin TL'den başlıyor. TOKİ Muğla Fethiye projesindeki dairelerin kura sonucuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TOKİ MUĞLA FETHİYE KURA SONUCU!

TOKİ Muğla Fethiye kura sonucu henüz açıklanmadı. TOKİ Muğla kazananlar isim listesi açıklanır açıklannaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Fethiye Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Muğla Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Muğla ili Fethiye ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ:

Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.