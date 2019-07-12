TOKİ İzmir kura sonucu! TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi kazananlar listesi!

TOKİ İzmir kura sonucu heyecanla araştırılıyor. TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi kazananlar listeside yoğun bir şekilde merak ediliyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ İzmir projesinde toplamda 1.000 adet daire bulunuyor. Projedeki dairelerin kura çekimi Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek. TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi'ndeki dairelerin alanları 85 metrakere ile 128 metrekare arasında değişiyor.

TOKİ İZMİR KURA SONUCU!

TOKİ İzmir kura sonucu henüz açıklanmadı. TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi kazananlar listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ İZMİR CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ İZMİR OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.