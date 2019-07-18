TOKİ İzmir Aliağa kurası ne zaman? TOKİ İzmir kura sonucu ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ İzmir Aliağa projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçenekleri yer alıyor. Projedeki dairelerin alanları 85 metrekare ile 128 metrekare arasında değiişiyor. Aliağa TOKİ projesinde yer alan dairelerin fiyatları 175 bin TL'den 3 oda 1 salon dairelerin fiyatlaru 265 bin TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ İzmir Aliağa projesi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURASI NE ZAMAN?

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 19 Temmuz cuma günü saat 11:00’da Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ İZMİR KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İzmir kura sonucu yarınki kura çekiminin hemen ardından açıklanacak. TOKİ İzmir Aliağa kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C Ziraat Bankası A.Ş'nin Aliağa Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Eskişehir il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.