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04 Temmuz 2019 09:08 | Perşembe

TOKİ Eskişehir çekiliş sonucu! Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesi!

TOKİ Eskişehir çekiliş sonucu heyecanla takip ediliyor. Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesi tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi 500 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların kurası bugün çekilecek. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ Eskişehir projesindedeki dairelerin fiyatları 142 bin 500 TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Eskişehir çekiliş sonucu ve Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ Eskişehir çekiliş sonucu projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından  merak ediliyor. Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesi heyecanla araştırılıyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin bulunduğu TOKİ Eskişehir Tepebaşı projesinde dairelerin fiyatları 142 bin 500 TL'den başlıyor. TOKİ Eskişehir Tepebaşı  Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki dairelerin taksit ödemeleri ise 475 TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Eskişehir çekiliş sonucuna haberimizin içersinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

TOKİ ESKİŞEHİR ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ESKİŞEHİR ÇEKİLİŞ SONUCU! 
Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesi henüz açıklanmadı. Eskişehir TOKİ çekilişleri kazananlar listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

KURA ÇEKİLİŞİ :
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura tarihi daha sonra ilan edilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş.’ nin Eskişehir Şubesi’ nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Eskişehir il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

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