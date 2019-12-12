TOKİ 100 bin konut projesi teslimi ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi ödeme planı nasıl?

TOKİ 100 bin konut projesi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. TOKİ 100 bin konut projesi teslimi ne zaman? TOKİ 100 bin konut projesi ödmeme planı nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz." dedi.

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ TESLİMİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. " diye konuştu.

100.000 konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL?

"240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Erdoğan, "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz." diye konuştu.