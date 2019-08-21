Tokat'ta sağanak nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evi su bastı

Kent merkezi ile Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezinde çok sayıda iş yeri ve ev ile Tarihi Behzat Çarşısı'ndaki Demokrasi Müzesi'nde su baskınları oluştu.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde de bazı evleri su bastı.

(AA)