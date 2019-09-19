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19 Eylül 2019 Perşembe 15:43:59 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:57:41

Tokat attığı adamın zihinsel engelli olduğunu öğrenince pişman oldu

Antalya’da ismi öğrenilemeyen bir şahıs, üzerine sıcak çay döktüğü gerekçesiyle zihinsel engelli vatandaşa sokak ortasında tokat attı. Tokat attığı adamın bir gün sonra zihinsel engelli olduğunu öğrenen şahıs, zihinsel engelli vatandaşın gönlünü alabilmek için olayın gerçekleştiği yerdeki simitçiye çay ve simit parası bıraktı. Parayı kabul etmeyen zihinsel engelli vatandaş, “Çok üzüldüm. Benim kimseye zararım yok” dedi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde simit almak için sıra bekleyen bir vatandaş, bu sırada yakınında kağıt toplayan zihinsel engelli Şevket Okutan’a (44) iddiaya göre başka yerde toplamasını söyledi. Buna öfkelenen Şevket Okutan, çay dolu bardağı şahsın üzerine döktü. Sıcak çayın üzerine dökülmesiyle canı yanan adam, Okutan’ın üzerine yürüyerek tokat attı. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son bulurken, tokat attığı adamın zihinsel engelli olduğunu sonradan öğrenen şahıs, onun gönlünü alabilmek için olayın gerçekleştiği yerdeki simitçiye çay ve simit parası bıraktı.

"Çok üzüldüm"

Şevket Okutan, kendisini sinirlendiren kişinin üzerine çay döktüğünü ifade ederek, “Bana sonra o kişi yumruk vurdu. Çok üzüldüm. Benim kimseye zararım yok” dedi.

"Çay ve simit parası bıraktı ve özür diledi"

Simitçilik yapan Hayrettin Yılmaz ise, “Dün öğle saatlerinde Şevket’i yanıma davet edip bir çay söyledim. Yanımda bisiklet üzerinde arkadaş da burası çok kalabalık olduğu için ‘Şevket bekleme yapma’ dedi. Bu söze Şevket çok sinirlendi ve yolun karşısına koşarak gitti. Daha sonra gelip sıcak çayı, bu sözü söyleyen kişinin üzerine döktü. Yanan kişi can acısıyla Şevket’e vurmaya kalktı. Şevket elini kaldırınca tokat elime geldi. Arkadaş sonradan anlamış Şevket’in engelli olduğunu bugün geldi Şevket’e çay ve simit parası bıraktı ve özür diledi” dedi.

"Her ne olursa olsun yapılan yanlış"

Güllük Caddesi esnafından Serhat Özen de Şevket’in zihinsel engelli olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini söyledi.

Şevket’in kızdığı kişiye çay döktüğünü dile getiren Özen, “O kişi de ona tokat attı. Tartıştılar. Ayırdık. Her ne olursa olsun yapılan yanlış. Bu bölgede herkes Şevket ağabeyi sever. Arkadaşın Şevket ağabeye yaptığı hareket yakışmadı” ifadelerine yer verdi.

AA

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