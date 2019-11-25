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25 Kasım 2019 Pazartesi 14:44:49 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:46:21

Tohumların karışmasıyla hayatları da değişti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10 yıl önce aldıkları tarlaya bal kabağı tohumu eken Ayşegül ve Metin Tezel çiftinin tarlasında su kabağı çıktı. Ellerinde irili ufaklı 100’e yakın su kabağı olan çift, kabakları dekoratif olarak kullanmaya başladı. Tohumların karışmasıyla hayatı değişen çift, dekoratif eşyaya dönüştürdükleri su kabaklarının tanıtımı için sergi düzenledi.

Edremit ilçesinde yaklaşık 30 yıl boyunca beyaz eşya teknik servisi işleten Metin Tezel ve Ayşegül Tezel çifti, emekli olmalarının ardından kırsal Çamlıbel Mahallesi’nden yatırım amacıyla aldıkları evin bahçesinin bir bölümüne bal kabağı ekmek istedi. Kabakların çıkmasıyla tohumların karıştığını fark eden çiftin, 100'e yakın su kabağı oldu.

Su kabaklarının kullanım alanlarını araştıran Tezel çifti, kabakların kırsal bölgelerde genellikle cenaze yıkaması, sıvı aktarımı için kullanıldığı bilgisine ulaştı. Farklı şekilde değerlendirme yolları aradıklarını kaydeden Tezel,  "Emekli olduktan sonra daha keyfi işler yapmak istedik. Bahçemize ektiğimiz bu kabaklar elimizde kalınca da, el becerimizle kabakları dekoratif olarak kullanmaya karar verdik. Şimdi bahçemizin bir bölümüne her yıl su kabağı ekip, hasadını yapıyoruz” dedi.

‘ZAHMETLİ AMA KEYİFLİ BİR İŞ’

Su kabaklarını mart ve nisan aylarında ektiklerini söyleyen Tezel, kabakları olgunlaşıp, dalında kurumasının ardından topladıklarını anlattı. Daha erken ya da geç toplanması durumunda kabakların çürüdüğünü söyleyen Tezel, "Kabaklarımızı o dönem sürekli gözlemliyoruz. Hasadın ardından ise havadar yerlerde en az 1 sene kurutarak odunsu hale gelmesi bekleniyor. Daha sonra ise yapılacak objeye göre sınıflandırıp, çalışmalara başlıyoruz. Kabak işlemeciliğinde üretimin ardından en zahmetli kısım iç ve dış temizliği. Titiz ve dikkatli bir çalışma istiyor. Sonrasında ise ince işçiliği, boyama ve süsleme kısımlarını yapıyoruz. 10 yılda epey tecrübemiz oldu” diye konuştu.

İLK SERGİSİNİ AÇTI

Kabakları bahçesine astığında komşularının kendisini uyardığını anlatan Tezel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Köyde su kabaklarıyla cenaze yıkıyorlarmış. ‘Buraya asıyorsunuz ama uğursuzluk getirir’ dediler. Daha sonra su kabaklarından ortaya çıkan ürünleri görünce, komşularımızın da çok hoşuna gitti. Ürettiğimiz kabaklardan alıp, evlerine koydular ve kendi bahçelerine de ekmeye başladılar. İlk başta tanıdıklarımız, süslediğimiz kabaklardan aldı. İlk satışlarımızı bu şekilde yapmaya başladık. Bizim için güzel bir emeklilik uğraşı oldu. Ortaya çıkan ürünlerimizi herkesle paylaşmak ve tanıtmak için sergi düzenledik. Aynı zamanda eşimle ilk sergimiz oldu” dedi.

Edremit’te düzenlenen su kabağı işleme ürünler sergisinin açılışını ise Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Selvi ve Dr. Cemal Akpınar gerçekleştirdi.

(DHA)

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