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10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:37:18 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15:33

TMO 231 personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru işlemi ve şartları

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak. İşte başvuru işlemi ve şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek.

Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İşe alınacak 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada istihdam edilecek.

Bu kapsamda, 35 ziraat mühendisi eksper, 5 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 kimyager, 30 muhasebeci, 92 memur, 55 teknisyen, 1 mütercim, 2 itfaiyeci, 4 ekonomist ve 3 sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra mülakat yapılmayacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi yayınladığı duyuru ile TMO'da memur olmak isteyenleri bilgilendirdi. Buna göre en düşük memur maaşı itfaiyecilere ait olacak ve o da 3.500 lira olacak. En yüksek maaş ise 5.207 lira ile mühendislere ödenecek. Açıklanan maaşlarda bekar bir memurun aylık alacağı net ödemeler hesaplanmıştır. Bunun haricinde evli ve çocuklu olanlara yapılan asgari geçim indirimleri hesaplamaya dahil edilmemiştir. TMO bünyesine atanacak olanlar 3 yıl boyunca başka bir yere tayin isteyemeyecek. Dolayısıyla tercih yaparken bu şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

TMO tarafından yayınlanan duyuruda memurların görev tanımları da ayrıntılı bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla sürpriz ile karşılaşılması söz konusu olmayacaktır. TMO'nun yayınladığı duyurudamemurların lojman haklarının olduğu da ifade edildi. Ancak lojmanların uygunluk durumlarına göre lojman tahsisi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla kesinlik olmadığını da ifade etmek gerekir.

PERSONEL ALIM PROSEDÜRÜ

Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde personel istihdam edilmektedir. Kurumumuz, açıktan eleman alma talebini her yıl yayımlanan Kamu Finansman Kararnamesi gereğince Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte ve ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda ÖSYM'ce yerleştirme yapılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izni alınan pozisyonlara ise, ÖSYM'ce yapılan merkezi sınavlarda başarılı olanlar atanabilmekte, yerleştirme işlemleri de yine ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

ÖSYM'ce verilen ilanların takip edilmesi, bu ilanlarda atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için aranılan şartlar haiz olduğu takdirde ÖSYM'ye müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi http://www.dpb.gov.tr/ adresinden alınabilir.

(AA)

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