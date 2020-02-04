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04 Şubat 2020 Salı 21:28:17 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 21:29:40

TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek

TİKA, Nijer'de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan "Camelopardalis Peralta" zürafaları için takip kulesi, su deposu inşa etti ve tuz alanı oluşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Nijer'de evrensel miras kabul edilen ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan "Camelopardalis Peralta" zürafaları için takip kulesi, su deposu inşa etti ve tuz alanı oluşturdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, ülkedeki zürafaların korunması ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi sonucunda sayılarını artırmak ve soylarının devamını sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Faaliyetler kapsamında zürafaların doğrudan takibini ve korumasını sağlayacak gözetleme kuleleri tamir edildi ve tespit edilen stratejik yerlere iki yeni gözetleme kulesi kuruldu.

Zürafaların su ihtiyacını kurak mevsimlerde karşılaması için büyük bir göleti besleyecek su kuyusu ve deposu inşa edildi.

Bölgedeki yaklaşık 10'a yakın göletin etrafına zürafaların tuz ihtiyacını karşılayacak yeni tuz alanları da oluşturuldu.

Zürafaların doğal yaşamlarını sürdürdüğü ve ziyaretçilere açık parktaki büyük bungalov yapı ile konukevi de ayrıca yenilendi.

EN DEĞERLİ KABUL EDİLİYOR

Renk, sıcaklığa dayanıklılık, fiziki güç ve büyüklük gibi özellikleri ile Afrika'da yaşayan dokuz alt tür zürafa familyasının en değerlisi olarak kabul edilen bu zürafaların sayısı 1996'da 56'ya kadar inmişti.

"Camelopardalis Peralta" zürafaları sadece Nijer'in Koure, Kuzey Dallol Bosso, Fandou, Dingazi, Gaya ve Tahouha bölgelerinde yaşamını sürdürebiliyor.

AA

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