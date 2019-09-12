Tıka basa okul servisi

Onca acı olaya ve uygulanan cezaya rağmen servis sürücüleri, öğrencilerin canını hiçe saymaya devam ediyor. Bunun son örneği Beyoğlu’nda yaşandı. Güler Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları araçların evrak kontrolü yapıp taşımaya uygun olup olmadığına baktı.

EVRAKI DA EKSİK

Trafik ekipleri, denetimler sırasında durdurdukları bir okul servis aracındaki manzara karşısında adeta şoka uğradı. Yaklaşık 20 kişilik araca 30 kişinin bindirildiği, bazılarının ise ayakta ve birbirlerinin kucağında yolculuk ettikleri görüldü. Aracın ve sürücünün evraklarının da eksik olduğu ortaya çıktı. Çocukların hayatını tehlikeye atan ve cezai işlem uygulanan servis şoförünün savunması ise pes dedirtti. Şoför, firma yetkililerinin de durumdan haberdar olduğunu söyleyip olay yerine yetkili kişiyi çağırdı. Servisteki öğrencilerden biri ise geçen sene de bu şekilde yolculuk ettiklerini belirterek “Geçen seneden beri böyle. Geçen yıl biraz rahattı ama bu sene beşinci sınıflar da katıldığı için daha kalabalık oluyoruz. 30 kişi falan gidiyoruz. Bazen ikili koltukları üçlüyoruz. Arkadaki 4 koltuğu 5’liyoruz. Bazı arkadaşlarımız ayakta gidiyor. Polisi görünce de birkaç kişi öne sıkıştı” diye konuştu.

ÇOCUKLARI YOLDA MI BIRAKALIM!

Olay yerine gelen servis yetkilisi ise “Bu çocukların toplanması gerekiyor. Çocuklarımızı yolda mı bırakalım. Aile işe gidiyor. Çocuğu vermesi gerekiyor. Bunun için de sabah mecburen böyle bir durum oldu. İkinci aracım arıza yaptığından dolayı. Bu araba bu kadar dolu değildi. Bu sene yeni kayıtlar var” diyerek kendisini savundu.

Öğrenciler servisin kendilerini geçen yıl da bu şekilde taşıdığını söyledi.