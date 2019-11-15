Tıbbi ilaç yüklü TIR yandı: 400 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi
üzce TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi mevkisinde tıbbi ilaç yüklü TIR seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
TEM Otoyolu'nda tıbbi ilaç yüklü tır yandı. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yurt dışına götürülecek tıbbi ilaçların bulunduğu O.T. idaresindeki 06 BJB 812 plakalı TIR, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde bir anda yanmaya başladı.
Yanan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 400 bin TL civarında maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
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