THY'den İdlib gazimiz Yusuf Taha Hanözü'ne doğum günü sürprizi

Türkiye'nin havadaki milli gururu, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanına taşıyan Türk Hava Yolları, Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele kapsamında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yaralanan Mehmetçiklerimizden Yusuf Taha Hanözü'ne doğum günü sürprizi yaptı.

İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan THY uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib Gazisi Hanözü'ne uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaptan pilotun anonsu ve ardından kabin ekiplerinin doğum günü pastası karşısında şaşıran Hanözü, uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde pastayı kesti.

İdlib gazisi sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür ederken, bu özel anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



MEHMET AĞAR PAYLAŞTI



THY'nin bu anlamlı jestini sosyal medya hesabından paylaşan Güvenlik Uzmanı Mehmet Ağar şöyle yazdı;

Vay gazim be!

Sen de kendimi hatırladım. Yaralandığımda ben de sevdiklerime #THY ile kavuşmuştum.

Ne kadar güzel düşünmüş, ne kadar güzel bir doğum günü yapmışlar.

Sağ olsunlar.

Bir de İdlib gazimiz Yusuf Taha Hanözü’nün masumluğuna mahçupluğuna bakar mısınız?

O Mehmetçiktir.



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