THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

Türk Hava Yolları(THY), bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını iptal etti. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Pegasus Havayolları da aldığı kararla bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanan THY seferleri de rotalarını bu ülkelerden çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI

Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi. Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.

DHA