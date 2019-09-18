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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:22:42 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:24:39

Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, teyzesinin kızı 11 yaşındaki D.O.'ya 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Y.Y. (24), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. D.O.'nun ifade değiştirip, suçlamalarının hayal ürünü olduğunu söylediği, ailesinin de şikayeti geri aldığı duruşmada, mahkeme heyeti Y.Y.'yi 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Karşıyaka'da yaşayan D.O., kuzeni Y.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polise giden anne, yeğeni Y.Y.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan D.O., ilk olarak Balıkesir'deki köylerinde, evlerinin samanlığında, 4 yaşındayken akrabası olan Y.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Y.Y.'nin yıllardır annesini ve kendisini öldürmekle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen D.O.'nun ifadesinin ardından Y.Y. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

AİLE, ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Y.Y., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., "Ben kendisine hiçbir zaman cinsel istismarda bulunmadım. Haksız yere yargılanıyorum. Bu olaylar iddia edildiği gibi olmamıştır. Niçin haksız yere suçlandığımı bile bilmiyorum. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Olayı annesine ve ÇİM’deki pedagoga anlatan D.O., kendisini samanlığa zorla götürdüğünü söylediği Y.Y.'yi yanlış anladığını ve ifadelerinin hayal ürünü olduğunu söyledi.

Mahkemede söz alan pedagog, mağdurun ifade verirken söylediği kelimeleri düşünüp konuşmasının mantıklı olmadığını ve etki altında olabileceğini belirtti. Mağdurun ailesi de söz alarak sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

'MAĞDUR VE AİLESİ ETKİ ALTINDA'

Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın soruşturma aşamasında olayı kendisine telefonda soran teyzesine suçunu itiraf ettiği ve bu itirafın telefon kayıtlarında sabit olduğu, bu nedenle sanığın suçunu duruşmada kabul etmemesinin cezadan kurtulmak adına bir tavır olduğunu belirtti. Soruşturma aşamasında mağdurun olayı detaylı olarak anlatmasına rağmen, daha sonra ifade değiştirip 'hayal ürünü' olarak söylemesi ile ailenin şikayeti geri almasının hem aile hem de mağdurun karşı tarafın etkisi altında kaldıklarının göstergesi olduğunu ifade eden Özen, sanığın indirim yapılmadan en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Duruşma savcısı da sanığın üzerine atılı suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Y.’ye, ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, eylemi birden fazla kez gerçekleştirmesinden dolayı cezasının 25 yıla çıkartılmasına karar verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.

(DHA)

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