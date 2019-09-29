Teslim olan teröristten itiraf: 'Dağa giden yol HDP'den geçiyor'

Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda PKK/KCK'dan kaçan teröristler, HDP’yle PKK arasındaki bağlantıyı anlattı.

KURYELER GÖTÜRÜYOR



19 yaşındaki K.Z. kod adlı terörist B.C, “HDP'nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP bürosundan 2 örgüt mensubuyla gittiğimiz Van merkezde bulunan evde yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtim” dedi.



ÖNCE İDEOLOJİK EĞİTİM



23 yaşındaki B.B.T kod adlı terörist S.C. ise “Seçim çalışmalarına katılmak için 2015'te İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe merkezine gittim. Burada 45 gün 'PKK ideolojisi' ve 'kadın tarihi', ardından gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nda 15 gün 'PKK tarihi' ve 'YJA-Star' üzerine ideolojik eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye'ye geçerek örgüte katıldım” ifadelerini kullandı.