Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
ABD’nin Massachusetts eyaletinde otobanda 90-95 km hızla giden aracın şoförü ve yan koltukta oturan yolcu uyurken görüntülendi. Söz konusu aracın, otopilot özelliği olan Tesla olduğu görüldü. Tesla şirketi, araçlarında her ne kadar otopilot özelliği olsa da, sürücülere dikkatli ve uyanık olmaları çağrısını yineledi.
TM Dijital Haber Merkezi
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir otobanda yaklaşık 90-95 km hızla gittiği belirtilen bir araç, otobandaki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Otopilot özelliği olan bir Tesla aracının şoförünün ve yanında oturan yolcunun, hızla giden araç içerisinde mışıl mışıl uyuduğu anlar kameralara yansıdı.
Söz konusu görüntüleri kaydeden Dakota Randall isimli kişi, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.
NBC10 Boston’a açıklamalarda bulunan Randall, “İlk bakışımda direksiyonda birini uyurken gördüm, fakat bunun doğru olamayacağını düşünüp tekrar baktım. Sürücünün kafası öne düşmüş şekilde uyuduğundan emin oldum.” diye konuştu.
Tesla sürücüsünün otopilot özelliğini aktifleştirdiğini fark ettiğini belirten Randall, “Kornaya basarak uyandırmaya çalıştım. Yaklaşık 45 saniye kadar aracın yanında sürdüm, sonra hızlanarak uzaklaştım.” dedi.
TESLA SÜRÜCÜLERE UYARISINI YİNELEDİ
Tesla şirketinin sözcülerinden biri, Associated Press’te yer alan bilgiye göre, sürücü takip sisteminin sürücülere uyanık kalmaları noktasındaki uyarılarını sürdürdüğünü söyledi. Tesla tarafından, araçlarında her ne kadar otopilot sistemi olsa da, sürücülerin dikkatli ve uyanık kalmaları gerektiği uyarısı yinelendi.
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