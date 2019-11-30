Teröristler korku içinde kıvranıyor
Mavi kategoride aranan Hülya Kül, 21 Temmuz’da etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen kadın teröristin günlüğünde Birçok arkadaşımız öldü. Umutlarımız da onlarla öldü. Sayımız iyice azaldı. Burada sıkışıp kaldık diye yazması, PKK’daki çöküşün boyutunu gösterdi.
Yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla ağır darbe alan PKK çöküşün eşiğine geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma sürecine giren, kırmızı listede yer alan sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün psikolojisi bozuldu.
BİNGÖL’DE BULUNDU
Örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı. 21 Temmuz'da Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, mavi kategoride aranan örgütün sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu “Mizgin Şevin Sipan” kod adlı Hülya Kül’ün günlüğü ele geçirildi.
BURADA SIKIŞIP KALDIK
Terörist Kül’ün günlüğüne, “Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi atamıyoruz. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık” yazması örgütteki çöküşün boyutunu gösterdi.
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