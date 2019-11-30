Teröristler korku içinde kıvranıyor

Yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla ağır darbe alan PKK çöküşün eşiğine geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma sürecine giren, kırmızı listede yer alan sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün psikolojisi bozuldu.

BİNGÖL’DE BULUNDU

Örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı. 21 Temmuz'da Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, mavi kategoride aranan örgütün sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu “Mizgin Şevin Sipan” kod adlı Hülya Kül’ün günlüğü ele geçirildi.



BURADA SIKIŞIP KALDIK

Terörist Kül’ün günlüğüne, “Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi atamıyoruz. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık” yazması örgütteki çöküşün boyutunu gösterdi.