  • Bist 100
    114109
  • Dolar
    5,9780
  • Euro
    6,6648
  • Altın
    297,4680
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sis altındaki Mardin'den muhteşem kareler Sis altındaki Mardin'den muhteşem kareler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Fransa İran’daki vatandaşlarını uyardı Fransa İran’daki vatandaşlarını uyardı
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı
İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi! Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi!
Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor
Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor
Koza-İpek davasında sona gelindi Koza-İpek davasında sona gelindi
Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler
Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi... Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi...
Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor
Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı
Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif
Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya
Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası
MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü
ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı
Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 12:15:50 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:17:18

Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler

Görevden uzaklaştırılan İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ile belediye meclis üyesi Şehzade Kurt'un, terörle iltisaklı kişileri işe aldıkları ve teröristlere destek sağladıkları gerekçesiyle 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlar ve gizli tanık beyanları kapsamında Azim Yacan ile Şehzade Kurt hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yacan ve "eş başkan" sıfatını kullanan Kurt hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Terör örgütünün talimatlarıyla eş başkanlığa geçiş yapmışlar"

Terör örgütü PKK'nın, ilk olarak Demokratik Toplum Kongresi yapılanması ve 2013 yılından sonra alınan kararlar doğrultusunda "eş başkanlık" sistemine geçtiği belirtilen iddianamede, terör örgütüne yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bazı belediye başkanlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda mevcut duruma alternatif bir model oluşturma amacıyla 2014'teki yerel seçimlere "eş başkan" adaylarıyla girerek bu sisteme geçiş yaptıklarının anlaşıldığı bildirildi.

Terör örgütü terminolojisinde "değer aile" kavramının, öldürülen teröristlerin yakınlarını ifade ettiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü, kırsal alanda faaliyet yürüttükleri sırada güvenlik güçleriyle girdikleri silahlı çatışmalarda ölen örgüt mensuplarını sözde 'şehit' olarak tanımlayarak, bu örgüt mensuplarının ailelerini, devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışmıştır. PKK/KCK terör örgütü ve örgüte iltisaklı oluşumların, ölen örgüt mensuplarına yönelik sürdürdüğü bu çalışmalarla bir yandan terörist ailelerine sahip çıktığını göstermeyi ve bu aileleri kendi amaçları doğrultusunda örgütlemeyi hedeflediği, diğer yandan da toplumun zihninde PKK'ya ait yüceltilmiş bir tarih oluşturmayı ve örgütün halka mal edilmesini amaçladığı değerlendirilmektedir."

"İşe alımlarda 'değer ailesi' kriteri"

Sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Yacan'ın, teröristlerin cenaze ve taziyelerine de katıldığı bildirildi.

Van Muhabere Şube Müdürlüğüne yapılan "PKK'lılar İpekyolu Belediyesi'ni ele geçirdi." şeklindeki ihbar üzerine Van SGK İl Müdürlüğünden 17 Nisan 2019'dan sonra işe girenlerin kimlik bilgilerinin istendiğine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gelen SGK kayıtları ile 11.11.2019 tarihli 'değer ailesi' başlıklı tutanağa göre, İpekyolu Belediyesinde işe alınan 58 kişinin, aile bireylerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte oldukları veya öldükleri ya da yakalandıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda işe alınan 58 kişinin KCK sözleşmesinin 14. maddesinde yer alan sözde değer ailesi kriterine göre İpekyolu Belediyesi'nde işe alındıkları değerlendirilmiştir. Yine 11.11.2019 tarihli tutanakta 34 kişinin de terör örgütü içinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğundan dolayı iş ve madde kazanç sağlamak amacıyla işe alındıkları belirlenmiştir."

"Devlet otoritesini zaafa uğrattığı kanaatine varılmıştır"

İddianamede, terör örgütü ve oluşumlarıyla aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilerek görevi başında kalmasında sakınca görülüp iş akitleri sonlandırılan kişilerin, 2019 yerel seçimleri sonrasında yeniden işe başlatılmalarıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca rapor hazırlandığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda şu değerlendirmenin yapıldığı aktarıldı:

"Yacan'ın, iş sözleşmesinin feshine neden olabilecek nitelikte terör örgütü ile irtibat veya iltisakına ilişkin şüpheyi ortaya koyacak emareler bulunan kişilerin yeniden işe başlatılmaları suretiyle devlet otoritesini zaafa uğrattığı, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiği, vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan güvenini zedeleyici tutum sergilediği, devlet milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olduğu değerlendirilenlerin kayrılarak istihdamların sağlanması suretiyle hukukun temel ilkelerini hiçe saydığı kanaat ve sonucuna varılmıştır."

"Eş başkanlık sistemi belediyelerde uygulanamaz"

Raporda ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu'nun belediyeleri kapsamadığı, bu kanuna dayanarak siyasi partilerde oluşturulan "eş başkanlık" sisteminin belediyelerde uygulanamayacağı kaydedildi.

Belediyeler Kanunu ve ilgili mevzuatlarda "eş başkanlık" sistemi adı altında bir kadronun bulunmadığı bildirilen raporda, "Belediyede, yasal olarak seçilmiş belediye başkanına ait olan yetkilerin yasalarda düzenlenmeyen ve eş başkan olarak tabir edilen kişilerce paylaşıldığının görüldüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanununda 'eş belediye başkanı' görev ve unvanının bulunmadığı, bu durumun belediye başkanının yasal yetkilerini tek başına kullanılamaz hale getirildiğini gösterdiği ve açıkça mevzuata aykırı olduğu kanaatine varılmıştır." denildi.

"Teröristlere yardım malzemeleri gönderilmiş"

İddianamede, ayrıca şüphelilerin terör örgütünün ideolojisini benimsedikleri, Şehzade Kurt'un da sözde "eş başkan" sıfatıyla belediyenin tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yacan ve Kurt'un, terör örgütü içinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunan ve haklarında soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunan şahıslar ile PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilen şahısları iş ve maddi kazanç sağlamak amacıyla işe aldıkları, örgüt liderinin emir ve talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, işe alınan ve işten çıkarılması noktasında sözde KCK sözleşmesini esas aldıkları anlaşılmaktadır. Belediyede işe alınan 58 kişinin aile bireylerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte oldukları veya öldükleri ya da yakalandığı, bunların değer ailesi kriterine göre işe alındığı, yine gizli tanık beyanında, belediye tarafından alımı yapılan kablo, battaniye ve kuru gıdaların kırsaldaki terör örgütü mensuplarına aktarıldığı anlaşılmıştır."

Şüphelilerin, yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ