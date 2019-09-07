Terörden temizlenen bölgelerde fıstık ağaçları yeşerecek

Şırnak'ta Cudi dağı eteklerindeki yabani menengiç ağaçlarına aşılanan Siirt fıstığı, çiftçiye umut oldu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik kararlı mücadelesi sürerken, güvenliğin tesis edildiği bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Orman İşletme İl Müdürlüğünce "Silvikültürel Rehabilitasyon Faaliyetleri" yürütülüyor.

Bu kapsamda güvenliğin tesis edildiği bölgelerde yapılan incelemede yaklaşık 600 bin menengiç belirlendi. Sulama imkanı bulunmayan yamaçlarda yetişen, genellikle yakacak olarak kullanılan yabani menengiç ağaçlarının yöre çiftçisine gelir getirmesi için ağaçlara Siirt fıstığı aşılanmasına başlandı.

Aşılama çalışmasının yürütüldüğü yerler arasında Cudi Dağı eteklerindeki 50 haneli Dağkonak köyü de bulunuyor.

Dağkonak köyünde yaklaşık 6 bin menengiç ağacına ekiplerce ve Siirt'ten gelen fıstık üreticileri tarafından aşılama yapılıyor.

"Köyümüzün kaderi değişecek"



Köy sakinlerinden Murat Artuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman İşletme İl Müdürlüğünce köylerinde bulunan menengiç ağaçlarında budama yapıldığını söyledi.

"Köyümüzde binlerce bu ağaç türünden bulunmakta. Ustalara bakarak bu işi öğrendik. Bu ağaçları aşılayarak hem doğayı canlandırıyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunacağız." diyen Artuç, bu çalışmanın köydeki gençlere de gelir sağlayacağını belirtti.

Artuç, "Şırnak'ı Siirt gibi fıstığıyla ünlü bir şehir haline getirmek için uğraşıyoruz. Terörden arındırılmış bölgede köyümüzün kaderi de değişecek." dedi.

(AA)