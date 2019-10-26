Terör sevici Aslı Erdoğan söylediklerini şimdi de inkar etti! Peki bu nedir?

Terör sevici Aslı Erdoğan, kamuoyunda tepki çeken ve kendisine ait olduğu ileri sürülen "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" ifadesiyle ilgili T24'e açıklama yaptı.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY ASLA SÖYLEMEDİM"

Terör sevici Aslı Erdoğan, yaptığı açıklamada; "Ben böyle şeyler asla ve asla söylemedim. Bütün milletvekilleri teröristtir, gibi çocukça bir cümleyi kurmam mümkün değil. Ben terörist sözcüğünü zaten hiç kullanmam" dedi.

O ZAMAN BUNU AÇIKLA?

BAŞLIK: BİZ TÜRKLER, OKULA GİRER GİRMEZ KÜRTLERDEN NEFRET ETMEK ZORUNDAYIZ

"OKULLARDA KÜRTLERDEN NEFRET EDİLMESİ ÖĞRETİLİYOR"

19 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 4.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan, terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan yazar Aslı Erdoğan, "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor." dedi.