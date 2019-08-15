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15 Ağustos 2019 Perşembe 15:17:38 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:18:24

Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor

Terör örgütü PKK'nın Eruh ve Şemdinli'de 1984'te gerçekleştirdiği, bir askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı ilk silahlı saldırıya yıllar geçse de vatandaşların tepkisi devam ediyor.

Hakkari'de vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıyı kınadı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği, Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit düştüğü, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırı, aradan geçen zamana rağmen unutulmadı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ağustos 1984'te Şemdinli ve Eruh'ta milletin birlik ve beraberliğine ekilmeye çalışılan nifak tohumlarının, vatandaşların feraseti ve kararlılığı ile yok edildiğini anlattı.

Yediden yetmişe herkesin "Çanakkale ruhu"yla verdiği mücadelenin dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğini belirten Saklı, "Ülkemizin huzurunu bozmaya niyetlenenlerin hevesleri daima kursaklarında kalacaktır. Bu mücadelede şehit olan güvenlik mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza Rabb'imden rahmet, muhterem gazilerimize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Bu vatan size minnettardır." dedi.

"O karanlık geceyi asla unutmayacağız"

Kanaat önderlerinden Mehmet Fırat da terör örgütünün yıllardır çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden yüzlerce masum insanı öldürdüğüne işaret etti.

Terör örgütü PKK'nın kan ve gözyaşından beslendiğini vurgulayan Fırat, "Eli kanlı terör örgütü 34 yılda güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda sivilin yaşam hakkını elinden aldı, çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, binlerce kişiyi sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere ömür boyu sürecek yürek acısı yaşattı. Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ilk hain saldırıda Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit düştüğü, o karanlık geceyi asla ve kata unutmayacağız." diye konuştu.

Son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ciddi darbe vurulduğunu aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin terör örgütüne karşı destansı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Bu kararlılığın tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam etmesini istiyoruz. Biz Kürtler olarak örgütün haince, kalleşçe düzenlemiş olduğu yüzlerce katliamını şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bu uğurda şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er de terör örgütünce gerçekleştirilen saldırıların hafızalardan silinmediğine vurgu yaptı.

Kentin terörle anılmasından üzüntü duyduklarını ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Türkiye'de en fazla Hakkari ilimiz terörden zarar görmüş ve yatırımların ilimize yönelmesi engellenmiştir. Şükürler olsun ki hükümetimizin kararlı duruşu ile terör örgütü son üç yıldır yapılan büyük operasyonlarla bölgeden adeta koparılmış ve yaşam alanları yok edilmiştir. Kentimiz şu an ülkemizin en huzurlu ve yatırım yapılacak cazibe merkezi haline gelmiştir. Hakkari halkı olarak terörün her türlüsünü şiddetle, nefretle kınıyoruz."

(AA)

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