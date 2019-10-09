Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

YPG/PKK EVLERDEN SALDIRIYOR

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüldü.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

AA

AA