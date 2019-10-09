Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

  • Bist 100
    99648.7
  • Dolar
    5,8654
  • Euro
    6,4390
  • Altın
    284,0690
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Aynı noktadayım' 'Aynı noktadayım'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
Zara'dan müzik ziyafeti Zara'dan müzik ziyafeti
Anne sürprizi Anne sürprizi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savundu ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savundu
Beklenen klibi çekti Beklenen klibi çekti
Yüzüne jimnastik yaptırıyor Yüzüne jimnastik yaptırıyor
Hayranlarından özür diledi Hayranlarından özür diledi
Romantik gezinti Romantik gezinti
Öpücüklü kutlama Öpücüklü kutlama
"Stilimi egzotik buluyorum" "Stilimi egzotik buluyorum"
Diriliş hazırlığı Diriliş hazırlığı
Örnek dostluk Örnek dostluk
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk, idare ediyor Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk, idare ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele İçişleri Bakanı Soylu: Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı
Kara harekatı başladı Kara harekatı başladı
Türkiye’den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı Türkiye’den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı
Erdoğan'dan mülteci mesajı: Evlerine dönecekler Erdoğan'dan mülteci mesajı: Evlerine dönecekler
Tarladan okula Tarladan okula
Akıl almaz karışıklık! Bedri diye Jacobus'u gömdüler Akıl almaz karışıklık! Bedri diye Jacobus'u gömdüler
Unkapanı harabesi Unkapanı harabesi
"Bölgeye huzur ve istikrar gelecek" "Bölgeye huzur ve istikrar gelecek"
Siyonistlerden camiye baskın Siyonistlerden camiye baskın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:48:45 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:47:13

Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

YPG/PKK EVLERDEN SALDIRIYOR

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüldü.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

AA

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ