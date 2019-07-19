19 Temmuz 2019 Cuma 16:35:04 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:41:18
Terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Bitlis'te bir binbaşı şehit oldu
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristlerle roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde şehit oldu.
Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Bitlis'te bir binbaşı şehit oldu
- Balıkesir'de itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü
- Sahte gelin, sahte baba ve sahte hala 2 milyon liralık vurgun yaptı
- Kuzguncuk'ta evinin önünde fotoğraf çektiren gelin-damatlar ev sahibini canından bezdirdi
- Bu diyalog sosyal medyayı salladı! "Psikolojimi bozdun teyze"