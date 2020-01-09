Şırnak'ta 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

AA