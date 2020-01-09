09 Ocak 2020 Perşembe 19:46:15 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 20:14:21
Şırnak'ta 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu!
Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.
AA
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