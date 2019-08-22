Terör örgütü PKK sempatizanları Diyarbakır'da yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından bölgeye giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, herkesin sokağa inmesini istedi.



Kayyumların protesto edilmesi gerektiğini söyleyen Temelli'nin çağrısından sonra PKK'lı teröristler sokaklara inerek ilk eylemini yaptı.



BENZİN DÖKÜP MOLOTOF ATTILAR



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir yolcu minibüsü, yolcularını indirmek durağa yanaştı.



Bu sırada PKK'lı teröristler, yolcuları ve şoförü indirdikten sonra minibüse benzin döküp molotof attı.



Polis ekipler, PKK'lı teröristlerin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.

(İHA)