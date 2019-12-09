Termal drone devrede

İstanbul'dan zirve tırmanışı için geldikleri Uludağ’da, 1 Aralık Pazar gecesi, kaybolan amatör dağcılar Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları 8. gününde de sürerken, ekipler Uludağ’ın kuzeybatısındaki Derekızık ve Cumalıkızık’ta bulunan dere yatağında ilk ize rastladı.

CEBİNDEN BERE VE ANAHTAR ÇIKTI

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede, mont ve cebinde yeşil bereyle bir anahtar bulundu. Kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın İstanbul’daki evinden çıkış görüntülerini inceleyen ekipler, montun ve yeşil berenin ona ait olduğunu belirledi. Anahtarın da Sarp’a ait evin anahtarı olduğu öğrenildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde devam eden aramalar, Efe Sarp'ın montuyla beresinin bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarında yoğunlaştırıldı. Kayıp dağcıların bulunabilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı.

İKİ KM'LİK ALANI TARAYABİLİYOR

Türkiye’de tek olduğu öğrenilen drone’un kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği belirtildi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2 arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.