Terlik fırlatan anneye para cezası

20 Haziran 2018’de oğluna terlik fırlatarak dişlerini kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.T’nin davası görüldü. Savunmasında suçlamaları reddeden anne, olayın oyun oynadıkları sırada kazara gerçekleştiğini söyledi.

'ZATEN YENİSİ ÇIKACAKTI'

Mahkemede söz alan F.T. ‘’Oğlumla oyun oynarken birbirimize pelüş oyuncak fırlatıyorduk. Oğlum terliğe yöneldi. Terliği almaya çalıştığım sırada oğlum da kapmak için hamle yaptı. Terlik dudağına geldi, 2 dişi çıktı. Bu 2 dişi zaten üst süt dişleriydi. Kökünden yeni dişleri gelecekti” dedi.

KOCASI ŞİKAYET ETTİ

Anneye 7 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmedildi. Dava, eve geldiğinde oğlunun dişlerinin kırık olduğunu gören kocanın şikayetiyle açılmıştı. Boşanma sürecine giren çift, daha sonra ayrı evlerde yaşamaya başlamıştı.