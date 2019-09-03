  • Bist 100
    98826.1
  • Dolar
    5,7302
  • Euro
    6,2907
  • Altın
    284,8990
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı
Malatya'da bir kahvede kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü Malatya'da bir kahvede kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü
Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis
Malatya'da bir çocuk ikinci kattan düştü Malatya'da bir çocuk ikinci kattan düştü
Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a övgü: Takımla gurur duyuyoruz Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a övgü: Takımla gurur duyuyoruz
Feyzioğlu: Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır Feyzioğlu: Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır
Dorian kasırgası şimdi de Florida için tehdit oluşturuyor Dorian kasırgası şimdi de Florida için tehdit oluşturuyor
Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı
Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
Trafo arkasındaki şüpheli ölümde yeni gelişme! Tutuklandı Trafo arkasındaki şüpheli ölümde yeni gelişme! Tutuklandı
Galatasaray'ın yeni transferleri ilk idmanına çıktı Galatasaray'ın yeni transferleri ilk idmanına çıktı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
Üniversiteli Derya'nın feci sonu! Piknik dönüşü kazada öldü Üniversiteli Derya'nın feci sonu! Piknik dönüşü kazada öldü
Milli takımda Yusuf Yazıcı şoku Milli takımda Yusuf Yazıcı şoku
Başkan Erdoğan: Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı Başkan Erdoğan: Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı
Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı
FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mesut Yıldırım, örgütü toplamak için dönmüş FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mesut Yıldırım, örgütü toplamak için dönmüş
Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı
Ayakkabısını değiştirmek için aracı durdurdu... Sonrası korkunç Ayakkabısını değiştirmek için aracı durdurdu... Sonrası korkunç
"Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu" "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu"
Deve sütü üretimi ve tüketimi projeyle artırılacak Deve sütü üretimi ve tüketimi projeyle artırılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 22:06:46 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 22:07:39

Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü

Ankara'da, terhisine 5 ay kala kalp krizi geçiren Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bila'nın acı haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı.

Şubat ayında İzmir Yeni Foça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören Ekrem Bila, daha sonra Ankara Güvercinlik'te asteğmen olarak göreve başladı. Bugün kalp krizi geçiren Bila, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Bila'nın Ulaşlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Şükrü ve anne Sultan Bila'ya verdi. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra fenalaşan Bila çiftine, sağlık ekibi müdahale etti. Terhisine 5 ay kala hayatını kaybeden Bila'nın bekar olduğu öğrenildi. Bila'nın cenazesinin, yarın merkeze bağlı Tehçi köyünde toprağa verileceği bildirildi.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ