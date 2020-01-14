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14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:22:35

Terazi güçlü, ikizler duygusal

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevdiğiniz insanlarla bir arada bulunabilir, dinlendirici veya eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerle ilgili ve sizi memnun edebilecek olan bazı haberler almanız da olasıdır. Duygusal olarak son derece uyumlu ve hoş görülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir. 

BOĞA

Birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık çok önemsiz bir şey olabilir fakat canınızın sıkılmasına ve birçok konuda isteksizlik duymanıza sebep olabilir. Genel olarak dikkatsiz ve dağınık yapıda olacağınız için karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir. 

İKİZLER

Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür. 

YENGEÇ

Karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Dikkat edeceğiniz tek şey, gelişmelerden şımarmamak ve ayaklarınızı yere sağlam basmaktır. Fazla büyük hayaller kurmaya başlar ya da kendinizi dev aynasında görürseniz bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir.

ASLAN

Bugün karşı cinsin olumsuz davranışlarına hedef olabilirsiniz. Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. 

BAŞAK

Üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp yapıp, gerekli girişimde bulunmalısınız. Maddi konularda bazı sıkıntılarınız olabilir ve elinizdekinin  fazlasına gerek duyabilirsiniz. 

TERAZİ

Bugün tatil ya da ziyaret gibi bir amaçla yaşadığınız yerden uzakta bulunuyorsanız ya da bir yolculuğa çıkmak üzereyseniz yolculuklarda şanslı olduğunuzu bilerek rahat davranabilirsiniz. Eğer yolculuk durumunda değilseniz önceden planlanmadığı halde bazı arkadaşlarınız sizi arayıp, bir yerlere götürmek için zorlayabilirler. 

AKREP

Yapmayı planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Olabilecek gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler. 

YAY

Bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Şansınız, karışık duygusal yapınızdan kaynaklanan hatalarınızı örtecektir. Karşınızdaki kimselere istemeyerek kırıcı davranabilir ya da olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır. 

OĞLAK

Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Bu durumda ya planlarınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz. 

KOVA

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz. 

BALIK

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilir ve çok daha güçlü hale gelebilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir. Siz bir erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Özellikle siz bir nakil aracı kullanıyorsanız her zamankinden daha uyanık olmaya gayret etmelisiniz. 

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