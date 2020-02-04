Terazi cesaretli, yay kaderci

KOÇ

Gönül işlerinizi arap saçına çevirmek için fırsat kollayan biri var, onun kıskançlığından kendinizi koruyun. Sırlarınızı daha iyi muhafaza edin. İşinizi giderek daha çok seviyorsunuz. Başlangıçta gözünüz hep dışarıdaydı, şimdi bir yere kıpırdamaya niyetiniz yok. Ekonomik yönden sıkıntı içindesiniz.

BOĞA

Duygusallığınızdan çok pratik zekânızı kullanmanız gereken bir gün. Sevgilinizden farklı şeyler bekleyebilir, onun sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Ancak, sizin de ona karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Olumlu ve dengeli davranmayı başarabilir, böylece ilişkinizi güçlü tutabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızın monotonlaştığından şikayet ediyor ve her şeyi karşı taraftan bekliyorsunuz. İlişkinize heyecan ve lezzet katmak için sizin de harekete geçmeniz gerekiyor. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz daha düşünceli ve toleranslı davranmanız her şeyin yoluna girmesini sağlayacak. Onlar size destek olmak istiyorlar.

YENGEÇ

Size baskı yapan ve yolunda gitmeyen ilişkinize artık son vermelisiniz. Çünkü bu ilişkide artık bütün ümitler kaybedilmiş gözüküyor. Aklınız uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir projede. Bütün enerjinizi bu işe kanalize etmişsiniz. Bu projeyi gerçekleştirmeniz biraz zaman alabilir. Para konusunda oldukça talihli ve şanslısınız.

ASLAN

Eğer yalnızsanız bugün sizi oldukça etkileyebilecek biriyle tanışmanız mümkün. İş ortamında bazı konularda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Adalet duygunuz ön plana çıkacak. Bazı yanlış anlaşmalar yüzünden yatırımlarınızın yönünü değiştirebilir, bambaşka sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Başaklar gün boyunca kendini mutsuz hissedebilir. Duygusal, melankolik bir gün geçirmeniz yüksek ihtimal görünüyor. Düşüncesiz davranışlar sergilemeniz ilişkinize zarar veriyor. Sevgilinizin sorunları karşısında, sabırlı davranmaya çalışmalı ve atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz. İş disiplininiz mükemmel.

TERAZİ

Yeni bir aşkın sinyalleri var. Fakat koşulların hazır olmadığını düşünüyorsunuz. Bu kadar cesaretsiz olmayın, ilk adımı atın gerisi kendiliğinden gelecek. Beraber çalıştığınız bir insanla birbirinize üstünlük kurma yarışına girmeniz gerekebilir. Size yönelik yanlış yargıların çoğu, sizi yeterince tanımamalarından kaynaklanıyor.

AKREP

İlişkinizden memnun değilseniz, bunu dürüstçe ona söylemelisiniz. Mutlu olmak sizin de hakkınız ve o hakka sahip çıkın. Çalışma hayatında becerikli ve yeteneklisiniz. Kariyerinizi geciktirecek duygusallıklardan kaçınmanız yararınıza olabilir. Bugün sizi bekleyen sürpriz olaylar var. Birden fazla sürprizle karşılaşmanız mümkün görünüyor.

YAY

İlişkinizdeki küçük pürüzlerin üzerine gitmiyor, bunları zamana bırakıyorsunuz. İşte yaşadığınız bir gerilim kafanızı fazlasıyla meşgul ediyor. Bu gerilimi çözene kadar iş dışındaki huzursuzluğunuz da sürecek gibi. Bugün iş arkadaşlarınızdan biriyle bu konu üzerine konuşma fırsatınız olacak.

OĞLAK

Sevgilinizle ilişkinizi yeniden gözden geçirmeli ve onunla daha çok vakit geçirmelisiniz. Ona sadık kalın! Bugün işyerinde sinirlerinize hakim olun ve kendinizi kontrol altına almaya çalışın. Para konusundaki sıkıntılarınızı yakın çevrenizdeki dostlarınızla paylaşıp onlardan yardım almaya çalışın.

KOVA

Mutlu olmak, herkesin olduğu gibi, sizin de hakkınız, bu mutluluğu duygusal alışkanlıklarınızı değiştirerek elde edebilirsiniz. İş yerinde uygulanacağı söylenen bir değişiklik sizi bu kadar ürkütmesin. Onaylamadığınız bu konunun sonuçlarından en çok yarar görecek olan siz olacaksınız. Maddi konularda aşırıya kaçabilirsiniz.

BALIK

Çok sevdiğiniz bir dostunuzla bir şeyi, bir başarıyı veya bir sevinci, mutluluğu paylaşacaksınız. Bu durum çok iyi bir başlangıç olacak ve daha iyi durumlar da doğacak. Elinizde olmayan nedenlerle işinizde yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Yalnız başınıza yapabileceğiniz çalışmalar ve planlar bugün çok daha verimli olabilir.