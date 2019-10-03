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03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:31:13

TEOG şampiyonunun sır ölümü

Tokat'ta, 2016 TEOG birincilerinden Mustafa Ö, köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak can verdi. Acılı baba, oğlunun internette intihara sürükleyen oyunlar oynamış olabileceğini söyledi. 

Erbaa ilçesi Güveçli köyünde, 2016 yılında TEOG Türkiye birincisi olan Mustafa Ö, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö, geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Yönetim de baba Orhan Ö'yü arayarak bilgi verdi. Baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek için köye çağırdı. 

'GELME YETİŞEMEZSİN BABA' 

Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö, bir gün sonra, kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Orhan Ö, durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu aradı, gelip konuşmayı, kaleden inmesini istedi. Mustafa Ö. ise “Gelme, yetişemezsin” deyip telefonu kapattı. Genç, daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından talihsiz genç toprağa verildi. 

'TELEFONU ONUN KARAKUTUSU' 

Aile, oğullarının internet üzerinden gençleri intihara sürükleyen 'Mavi Balina' veya 'Momo' adlı oyunları oynamış olabileceği şüphesinin araştırılmasını istedi. Mustafa'nın kullandığı telefonun onun karakutusu olduğunu belirten baba Orhan Ö, “Bu olayın aydınlatılması için telefonun bulunması gerekiyor” dedi. Jandarma'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

ARKADAŞLARI 'SON GÖREVİNİ BAŞARDI' DEMİŞ

Cenazesine okuldan arkadaşlarının da katıldığını anlatan baba Orhan Ö, “Arkadaşları, burada kendi aralarında konuşmuşlar. 'Mustafa son görevini başardı' gibi sözler edilmiş. Bu oyunları oynuyor muydu, oynamıyor muydu bir bilgimiz yok. Ama teknolojiye meraklı bir çocuktu. Bu oyunları oynaması gayet muhtemel” diye konuştu. 

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