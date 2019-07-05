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05 Temmuz 2019 Cuma 11:23:17 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:24:12

Temizlik maddesi içen Kayra 9 yılda 300 ameliyat geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerikada tekrar ameliyat olması gereken Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için yardım istedi.

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD'ye gidecek. 27 Temmuz´da ailesiyle Amerika´ya uçacak olan Kayra, ABD'de Boston kentinde 6 Ağustos´ta ameliyat olacak. 
 
300 AMELİYAT GEÇİRDİ
 
Kayra´nın anneannesi Meral Güneş, artık madden tükendiklerini belirterek, gözyaşları içinde yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi. Kayra´nın makineyle yaşadığını belirten Güneş, "9 yıl boyunca yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından besleniyor. İlaçları ve malzemeleri yurt dışından geliyor. Yıllık 100 bin lira maliyeti var. Sağlığına kavuşması için çok hastane gezdik. 4 daire paramızı harcadık. Kayra şu an makineyle yaşıyor. Dışarıda sırtında çantasıyla geziyor. Her çocuk gibi sokakta oynamayı istiyor, fakat yapamıyor. Eğitimini evde alıyor. Kayra, tedavi sürecinde psikolojik sorunlar yaşadı. Birkaç yere gittim, destek bulamadım. İnşallah sizlerin destekleriyle Kayra tedavi olacak. Gecekonduda yaşıyoruz. Paramız yok. İlaç maliyetleri de arttı. Bu malzemelerin bir tanesi olmasa, Kayra şu an yaşayamaz. Kayra tükürüğünü bile yutamıyor. Karnından besliyoruz" dedi.
 
'CUMHURBAŞKANIMIZ KAYRAYI SAHİPLENSİN'
 
Kayra'yı devletin sahiplenmesini isteyen Meral Güneş, "Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce ilgilenilmesiyle alakalı talimat vermişti. Kayra'yı sağlığı ile alakalı devletimizin üstlenmesini istiyorum. Yarın biz ölürsek, kim bakacak ona. Cumhurbaşkanımızdan Kayra´yı sahiplenmesini istiyorum. Kayra özel bir çocuk. Kayra 27 Temmuz da Amerika´ya gidip ameliyat olacak. İnşallah sağlığına kavuşarak geri döner" ifadelerini kullandı.
 
Yardımseverlerin desteklerini beklediğini söyleyen Kayra Karakaş ise "Sokakta oynayan çocuklar gibi ben de oyun oynamak istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

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