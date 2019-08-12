TEM'i kullanacaklar dikkat

Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım için servis yolu kullanılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29 kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde, muhtelif kesimlerde, yolun bir şeridi lokal olarak trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37 kilometrelerindeki heyelan ıslahı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Silifke-Mut devlet yolunun 0-7 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45 kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Tokat bandı trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, bölünmüş yolun diğer yönünden (Sivas istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı) servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bursa yolunun 51-54 kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmalarına başlanıldığından ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

(AA)