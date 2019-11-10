10 Kasım 2019 Pazar 14:32:22 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 15:43:41
3 günde 3 otobüs alev alev yandı
Otobüs yangını haberleri peş peşe geliyor. Ataşehir TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. İki gün önce de Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarken, Karabük'te de özel halk otobüsünde yangın çıkmıştı.
TEM Otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında bir halk otobüsü alev aldı. 07.00 sıralarında meydana gelen olayda şoför otobüsün yandığını fark etti. Otobüsün sürücüsü aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan halk otobüsünü güçlükle söndürdü. Otobüsün yandığı esnada araçta yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Alev alan otobüs kül olurken, TEM Kadıköy yönünde trafik oluştu.
ANTALYA VE KARABÜK'TE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSLER YANMIŞTI
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelmişti.
Karabük'te ise, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın , hasara neden olmuştu. K.Y'nin kullandığı 78 BT 068 plakalı yolcusu bulunmayan özel halk otobüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeyken alev almıştı.
(İHA)
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