20 Ocak 2020 Pazartesi 14:06:37 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 14:12:40
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
TEMA Vakfı kurucusu ve onursal başkanı olan 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca hayatını kaybetti.
TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ceren Özdemir davasında flaş gelişme! Sanık Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası
- Ticareti özel izne tabi olan papağanları sosyal medyadan satacaktı! Yakalandı...
- Ve İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı
- Metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletlinin kimliği belli oldu
- Metrobüs yolunda inanılmaz kaza: Metrobüsle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti