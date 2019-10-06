Tem Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Araçtan ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralı kurtarıldı.
dirne yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 BAP 150 plakalı servis midibüsü, yağışın etkili olduğu TEM Otoyolu Batışehir mevkisinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 15 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan 5 yolcu, başka servis aracıyla yola devam etti. Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, hasarlı aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
(DHA)
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