04 Ocak 2020 Cumartesi 12:26:08 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 12:27:48
TEM otoyolunda kaza! Yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.
Gelen son dakika bilgilerine göre; kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevki Ankara istikameti yönünde yaşandı. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.
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