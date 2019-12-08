Tele-dolandırıcılara poşet darbesi

Ankara’da, 93 yaşındaki emekli kadını hedef olarak seçen ve telefon ile arayan dolandırıcı İ.H, yaşlı kadına kendisini başkomiser Behzat olarak tanıttı.

TÜM PARASINI İSTEDİ

Bütün parasını vermesi gerektiğini söylediği yaşlı kadına konuşma esnasında yanında kimse olmadığına dair Kur’an-ı Kerim’e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenilen dolandırıcı, arkadaşının elinde ekmek poşetiyle eve geleceğini, parayı ona vermeleri gerektiğini anlattı. Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı kadın, evde bulunan tüm parasını İ.H’ya vermek üzere bir poşete koydu. Olayın ihbarını alana ekipler, yaşlı kadının evinde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Dikkat çekmemek için yakında bir marketten ekmek alan şüpheli elindeki ekmek poşetiyle parayı almaya geldi. Polis ekipleri, düzenledikleri ’poşet’ operasyonuyla A.N’yi apartman içerisinde, etrafta gözcülük yapan İ.H’yı ise apartman girişinde yakaladı.