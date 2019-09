Telaşlanmadan hazırlanmalıyız

Perşembe günü öğle saatlerinde, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntıların yarattığı tedirginlik devam ediyor. Depremlere ilişkin açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sarsıntıların İstanbul'da büyük deprem riskini artırdığını ancak yapılması gerekenin, telaşa kapılmadan tedbir almak olduğunu söyledi.



FAY HATTINDA ENERJİ BİRİKİYOR



“Anadolu Plakası’nda bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama bir sona doğru yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz” diyen Özener, vatandaşların her zaman deprem olacakmış gibi hazır olmaları gerektiğini, bunun yaşananlardan bağımsız olarak yapılması gereken bir davranış olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Özener, “Burada en büyük görev karar vericilere düşüyor. Şu gün, şu saatte olacak gibi konuları gündemden çıkartıp deprem gerçeğini bilerek yaşamalıyız” dedi.



DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAYIN



Prof. Dr. Özener, 15 sene önce Marmara'da deniz tabanında gözlem evi kurduklarını, şu anda denizin içinde 15 deniz tabanı gözlem istasyonunun 7 gün 24 saat veri topladığını ifade etti. Özener, “Herkesin alabileceği önlem var. Bunlar içinde 1999 Kocaeli Depremi'nden sonra bir projeyle başlatılan, Afete Hazırlık Eğitim Birimimiz var. Orada da temel afet eğitimi ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması yönünde eğitimler veriliyor ve bu eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Deprem, tsunami, korunma konularında her türlü materyale web sayfalarımızdan ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

UYKUSUZ GECE

Marmara Denizi’ndeki 5,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan İstanbullular, geceyi arabalarında, evlerinden götürdükleri battaniyelerle parklarda ve açık alanlara kurdukları çadırlarda geçirdi. Aile büyükleri, gece boyunca uyumayarak çocuklarının başında nöbet tuttu. Polis ekipleri, halkın toplandığı alanlarda gece boyunca devriye görevi yaptı. Türk Kızılay’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, parklara ve açık alanlara mobil büfeler kuruldu.