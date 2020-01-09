Tekneli eğitim!

Ilısu Barajı’nda sular yükselince Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’a bağlı birçok köy sular altında kalırken, suyun ulaşmadığı köylerde ise sıkıntılar ortaya çıktı. Botan Köprüsü de geçtiğimiz günlerde sular altında kalınca, birçok köyün Siirt merkeze ulaşımını sağlayan yol kapanmış oldu. Köylüler, şehir merkezine gidebilmek için artık tekneleri kullanmak zorunda kalıyor.

Siirt merkezde okuyan çocuklar ve köylerde görevli öğretmenler de mecburen tekneleri kullanıyor. İlk ve ortaöğretim öğrencisi yaklaşık 170 çocuk, saat 05.00’te uyanıp dondurucu soğukta yola çıkıyor. Köylerden servislere binen çocuklar, baraja ulaşınca her tarafı açık teknede 15 dakika süren yolculuğun ardından karşıya geçip, tekrar servislerle okula yetişmeye çalışıyor. Vatandaşlar bölgeye yeni bir köprü yapılmasını istiyor.

