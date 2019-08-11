11 Ağustos 2019 Pazar 13:39:09 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:40:47
Tekirdağ'da trenin çarptığı çoban feci şekilde can verdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi. Veliköy Mahallesi'ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl'e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl'ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)
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