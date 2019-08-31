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31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05:30 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06:41

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

(AA)

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