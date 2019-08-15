Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu

Tekirdağ ile Hayrabolu ilçesi arasında bulunan kırsal Demirli Mahallesi'nde göç eden leyleklerin bazıları, kondukları yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak, telef oldu. Yüksek gerilim hatları altında telef olan leyleklerin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından bölge sakinleri, leylek ölümlerinin engellenmesini istedi. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leyleklerin telef olması üzerine yetkililer harekete geçti.

AK PARTİ'Lİ YEL: İZALASYON YAPILACAK

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin elektrik akımına kapılarak, telef olmaları üzerine TREDAŞ yetkilileri ile görüştü. Bölgeye giderek, incelemelerde bulunan Yel, TREDAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşmede, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi. Yel, sadece Tekirdağ'da değil Türkiye'nin birçok noktasındaki böyle durumlar için çalışmalar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Süleymanpaşa ilçesi Demirli Mahallesi'ndeyiz. Bu noktada Tekirdağ'ın çöplerini getirildiği bertaraf tesisinin de bulunması nedeni ile bu noktada beslenme imkanı bulan leyleklerin burada yoğun olarak yuvalandıklarını ve özellikle de birkaç yıldır göç yollarını değiştirerek burada dinlenerek yollarına devam ettiklerine şahit olduk. Ne yazık ki bu ölümler geçtiğimiz yıl da olmuştu; ancak daha az sayıda olmuştu. Bu sene özellikle dün ve ondan önceki gün yoğun göç yaşandı. Burada gece konaklamak isteyen leyleklerin elektrik tellerine takılarak akıma kapılıp yoğun ölümler yaşandığını gördük. Bu durum hepimizin canını acıttı. Biz de TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu olarak hem evcil hayvanları hem sokak hayvanları ve göçmen hayvanlar konusunda çok duyarlıyız ve nerede hayvan hakları ihlali var ise biz orada olmaya çalışıyoruz. Bugün de buradayız ve çözüm noktasında ne gerekiyor ise yapacağız. Bunu da Meclis Araştırma Komisyonu'nda raporlarını yazacağız. İlgili bakanlıklarımıza başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız olmaz üzere alınmasını gereken tedbirleri, aynı zaman da yerel yetkililerin bu konuda sorunun giderilmesi için ne yapılacaksa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

TREDAŞ'TAN ÖNLEM

TREDAŞ yetkilisi Ümit Günay ise 12 Ağustos'tan itibaren leyleklerin yüksek gerilim hatlarına çaptığını belirterek, "Biz bayram nedeniyle enerji kesintisi yapamadık. Önümüzdeki hafta içi direklerde elektrik akımına iletkenlik izolasyonunu yapmak üzere çalışma başlatacağız. Leyleklerin buralara konmasını engelleyici kuşkonmazlar monte edeceğiz. Bu izolasyonu sağladığımızda, leyleklerin akıma kapılmasını engellemiş olacağız" dedi.

(İHA)