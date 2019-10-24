24 Ekim 2019 Perşembe 17:11:59 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:39:08
Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dere kenarında bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgeye göre, vatandaşlar, Kambursöğüt mevkisinde dere kenarında poşette battaniyeye sarılı yeni doğan kız bebek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaptı.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA
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