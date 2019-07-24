24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:45:34 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:47:43
Tekirdağ Çorlu'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerle ilgili ilçe genelinde çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
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